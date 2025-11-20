Erde, Feuer, Luft und Wasser

Während des ganzen Jahres fanden die Chiki-Feiern in Kaisten unter dem Motto «4 Elemente» statt. Nachdem bereits die Elemente Erde, Feuer und Luft thematisiert wurden, war bei der letzten Feier am 15. November das Element Wasser an der Reihe.

Wo wird Wasser im Alltag überall gebraucht? Die 14 anwesenden Kinder hatten allerhand Ideen: zum Baden, zum Duschen, zum Pflanzen giessen, für die Haustiere, zum Putzen, zum Tee kochen und natürlich zum Trinken. Damit sie auch genügend Wasser trinken können, durften alle ein Wasserglas bemalen und zum Schluss der Feier mit nach Hause nehmen. Zuerst hörten sie aber noch die Geschichte von Emil, dem kleinen Fisch, der das Wasser suchte. Emil hatte gehört, dass die Fische das Wasser zum Überleben brauchten. Er hatte aber noch nie Wasser gesehen und erst als er den alten Wal traf, bekam er die Antwort auf seine Frage. (mgt)

Die nächste Chiki-Feier findet am 28. Februar 2026, um 16 Uhr, in der Kirche Kaisten statt. Zuvor, am 10. Dezember 2025, findet um 16 Uhr, ebenfalls in der Kirche Kaisten, die «Gschichtechischte» statt.