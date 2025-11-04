Zur Wahl um das Gemeindepräsidium in Kaiseraugst. Anfang 1975 bin ich mit meinen Eltern nach Kaiseraugst gezogen und seither eng mit unserem schönen Ort verbunden. Ich weiss, was Kaiseraugst braucht, und ich weiss auch, wie wichtig es ist, dass jemand ...

Zur Wahl um das Gemeindepräsidium in Kaiseraugst.

Anfang 1975 bin ich mit meinen Eltern nach Kaiseraugst gezogen und seither eng mit unserem schönen Ort verbunden. Ich weiss, was Kaiseraugst braucht, und ich weiss auch, wie wichtig es ist, dass jemand an der Spitze steht, der nicht nur redet, sondern anpackt und Verantwortung übernimmt.

Ich habe 20 Jahre lang selbst in der Feuerwehr Dienst geleistet, zusammen mit Oliver Jucker. Ich kenne die Feuerwehr, ihre Einsätze und die Menschen, die sich dort engagieren. In dieser Zeit habe ich erlebt, was Zusammenhalt, Einsatzbereitschaft und Herzblut bedeuten. Oliver hat immer sehr viel geleistet. Er hat unzählige Stunden investiert und viel Herzblut in die Gemeinde gesteckt. Dabei hat er stets die Sache – nicht sich selbst – in den Vordergrund gestellt. Er hat verbindend gewirkt, Menschen zusammengebracht und immer das Wohl von Kaiseraugst im Blick gehabt.

Darum engagieren wir uns beide im Feuerwehrverein – aus Überzeugung und Verbundenheit mit unserer Gemeinde. Ich unterstütze Oliver Jucker mit voller Überzeugung bei seiner Kandidatur für das Amt des Gemeindepräsidenten von Kaiseraugst am 30. November. Er ist der Richtige für diese Aufgabe.

RALF MERTEN, KAISERAUGST