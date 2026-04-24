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Er dreht weiter am Park-Rad

  24.04.2026 Zeihen
Die gefährdete Art der Goldsittiche vermehrt sich im Vogelpark sehr gut.
Die gefährdete Art der Goldsittiche vermehrt sich im Vogelpark sehr gut.

Rolf Lanz ist voller Dankbarkeit für die grosse Unterstützung

Seit Ostern ist der Vogelpark Ambigua in Zeihen wieder geöffnet. «Wir sind gut gestartet», sagt Gründer Rolf Lanz. Dank der Unterstützung vieler Helferinnen und Helfer konnte einiges zum ...

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