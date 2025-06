Er bringt vieles mit

Zu den Rheinfelder Stadtratswahlen vom 15. Juni.

Mit grosser Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass Joël Lässer als Stadtrat kandidiert. Ich kenne Joël Lässer seit seiner Kindheit, zuerst beruflich, dann als engen Klassenkameraden meines Sohnes. Joël Lässer bringt vieles mit, was ihn für dieses Amt prädestiniert: Er ist Urrheinfelder, kennt alles und ist gut vernetzt. Dank seiner Tätigkeit als Mediator verfügt er über eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Erfahrung im Lösen von Konflikten. Aufgrund seiner Ausbildung als Jurist und seiner bisherigen Öffentlichkeitsarbeit hat er fraglos die nötige Fachkompetenz. Sein Humor hilft ihm bei Problemen. Er hat Freude an Kindern (er organisiert z.B. die Kinderfasnacht) und kennt deren Probleme und Bedürfnisse. Als Parteiloser kann er absolut sachbezogen handeln und ist nicht an Parteiinteressen gebunden. Lieber Joël, ich wünsche dir alles Gute bei den Wahlen.

DR.MED. KURT SCHWEIZER,

RHEINFELDEN