Entwichener Häftling gefasst

Dank intensiver Ermittlungen konnte die Kantonspolizei Aargau den vor fast einer Woche entwichenen Häftling in Zürich verhaften.

Zivilfahnder der Kantonspolizei Aargau sichteten den Gesuchten am Mittwoch, 23. Juli 2025, gegen Mittag in der Stadt Zürich und nahmen ihn fest. An seinen Handgelenken trug der 23-jährige Albaner noch immer die Handschellen, deren Verbindungsglieder jedoch nun durchtrennt waren.

In seiner Nähe ebenfalls festgenommen wurde ein 41-jähriger Albaner, der am Vortag als mutmasslicher Fluchthelfer in die Schweiz eingereist war. Beide Männer befinden sich im Aargau in Haft.

Den Festnahmen waren intensive Ermittlungen vorausgegangen, welche die Kantonspolizei Aargau in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich sowie dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit geführt hatte.

Der Ablauf der mehrtägigen Flucht ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt.

Der 23-Jährige war am Donnerstag, 17. Juli, vor einem Transport beim Polizeistützpunkt Baden entwichen. Bei einer Grossfahndung im Raum Lägern hatte er am Freitag der Polizei knapp entkommen können und blieb danach verschwunden (siehe auch Medienmitteilungen vom 18. und 21. Juli).