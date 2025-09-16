Immobilien
Entstehen soll ein Zentrumsquartier

  16.09.2025 Wirtschaft
Es kommt Bewegung in die Entwicklung des Schützen-Areals. Foto: Susanne Hörth
Seit der «Schützen» in Laufenburg gebrannt hat und nicht mehr bewohnbar ist, sind mehr als siebeneinhalb Jahre vergangen. Nun kommt neue Bewegung in die Areal-Entwicklung. Zwei Interessenten erfüllen die Kriterien der Investorenausschreibung.

Susanne Hörth

