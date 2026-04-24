Endlich «Willkommen im Fricktaler Wald»

Grosser Biketrail vereint zehn Gemeinden

Nach vielen Jahren und widersprüchlichen Ansichten verschiedenster Beteiligten wird nun Ordnung im Walde entstehen. Freude herrscht, dass unser Naherhohlungsgebiet mit gesetzlichen Einschränkungen einen Weg gefunden hat. Hasen, Füchse und Wildschweine fühlen sich wohl im Wald, sie bekommen sogar einen Wildkorridor und können sich weiter ausdehnen. Doch auch die Menschen haben ihren Platz im Wald. Erholungssuchende, Wanderer, Spaziergänger, Kindergärten, Jäger, Pilzsucher, Holzverarbeiter und jegliche Sporttreibende können sich freuen, mit Toleranz die Natur zu geniessen. Die Velofahrer nutzen einen Rundkurs auf den Höhen der Gemeinden und die Biker brauchen auch technische Trainings- möglichkeiten bei Abfahrten um wettkampftauglich zu werden. Das sind wenige Abfahrten, welche leicht angepasst, bewilligt und ausgeschildert werden müssen. Der Rundkurs auf der Höhe ist zirka zu 90% auf bestehenden Wegen ohne Bewilligungspflicht in den Plänen festgehalten. All den Beteiligten, die jahrelang um Lösungen gekämpft haben, sei grossen Dank gesagt und die Eingriffe in die Natur bleiben unbedeutend.

Behörden von Möhlin, Zeiningen, Zuzgen, Hellikon, Wegenstetten, Schupfart, Obermumpf und Mumpf haben eine Vereinbarung im Baugesuch unterzeichnet. Ebenso haben Jagdgesellschaften, Wildschutzvereine, Forstbetriebe, Veloclub Zeiningen und jegliche Naturschutzvereine im Tal die Vereinbarung unterzeichnet. Also, alle sind endlich willkommen im Wald.

HERBERT LÜTZELSCHWAB, ZEININGEN