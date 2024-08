Endingen: Schopfbrand greift auf Einfamilienhaus über

Am frühen Mittwochmorgen meldeten Anwohner, dass in Endingen ein Schopf brenne. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Frühmorgens um 03.30 Uhr bemerkten Anwohner eines Quartiers in Endingen, dass der Schopf neben einem Einfamilienhaus brannte. Sofort wurden die Bewohner der Liegenschaft evakuiert und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Ambulanz und Polizei ragten bereits grosse Flammen aus dem Anbau. Diese griffen auch schon auf das Einfamilienhaus über und drohten, auch dieses Gebäude zu entflammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Surbtal und Zurzach konnte dies jedoch verhindert werden. Die Flammen beschädigten zwar das Dach des Einfamilienhauses, eine grössere Zerstörung konnte jedoch verhindert werden. Der Schopf brannte jedoch beinahe komplett aus. Dank der schnellen Evakuation wurden die Bewohner nicht verletzt. Aktuell klärt die Kantonspolizei Aargau, wie es zu diesem Brand kommen konnte. Spezialisten der Brandermittlung rückten bereits am Morgen auf den Schadenplatz aus und nahmen die ersten Ermittlungen auf.