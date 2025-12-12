Ende Feuer im Kaisterfeld

Das Absenden der Feldschützengesellschaft Kaisten im Jubiläumsjahr war gut besucht. Überraschungen gab es keine und die Platzierungen der beiden grossen Jahresmeisterschaften waren fast identisch mit denen vom Vorjahr.

Kürzlich fand das Absenden der Feldschützengesellschaft Kaisten im Schützenhaus statt. Zahlreiche Schützen und Gäste fanden sich ein, um die mit Spannung erwartete Rangverkündigung mitzuerleben. Trotz der vielen Aktivitäten im Jubiläumsjahr – die Kaister Feldschützengesellschaft feierte ihr 150-jähriges Bestehen – nahmen zahlreiche Schützinnen und Schützen an den Jahresmeisterschaften teil. Präsident Thomas Hermann begrüsste die Anwesenden und zwischen den einzelnen Gängen, welche vom vereinsinternen Küchenteam zubereitet wurde, zeichnete Schützenmeister Tobias Zumsteg die besten Schützinnen und Schützen aus.

Die grosse Jahresmeisterschaft (Sturmgewehr und Karabiner) wurde wie im Vorjahr von Yvonne Csitei gewonnen. John Warpelin und Marco Rebmann belegten die Plätze zwei und drei.

Auch wie im Vorjahr ging der Sieg in der grossen Jahresmeisterschaft (Standardgewehr) nach Ittenthal zu A lexander Buttazzo. Und auch wie im Vorjahr ging die Silbermedaille an Thomas Hermann. Der dritte Platz ging an Jean-Luc Humble.

Am knappsten war der Ausgang der kleinen Meisterschaft. Hier siegte Adrian Mahrer mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0.14 Punkten vor Ruwen Bähler, gefolgt von Roger Rebmann.

Neben den Platzierungen der Jahresmeisterschaft wurden auch die Gewinner des Endschiessens ausgezeichnet: Alexander Buttazzo (Sektionsstich), Tobias Zumsteg (Fleischstich Sportwaffen), Andy Bisig (Fleischstich Armeewaffen), Markus Westermann und Dani Müller (Glückstich), Catherine Ehlert (Lady-Stich) und Dario Bruno (Jungschützenstich) waren die erfolgreichsten.

Schützenkönig und Gewinner der Pfeffermühle wurde John Warpelin. Sieger in der Spezialmeisterschaft (bestehend aus OP, FS, Bezirksverband- und Endschiessen) wurde dieses Jahr Claudio Rebmann. Er wird somit namentlich auf dem schönen Spezialtisch der «ABAr+» verewigt.

Nach der offiziellen Rangverkündigung liess es sich die Schützenfamilie nicht nehmen, noch eine gemütliche Zeit im Vereinslokal zu verbringen. Bereits jetzt wird mit Vorfreude auf das nächste Vereinsjahr gewartet, mit dem Eidgenössischen Schützenfest in Chur als Höhepunkt. (mgt)