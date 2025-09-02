Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Empfehlung für Dario Roth

  02.09.2025 Leserbriefe

Zu den Kaiseraugster Gemeinderatswahlen vom 28. September.
Dynamisch, engagiert und mit einem Blick fürs Ganze, so habe ich Dario Roth in seiner Zeit als Mitglied der Baukommission in Port erlebt. Als Vorsitzender durfte ich miterleben, wie er mit seiner ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote