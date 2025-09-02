Empfehlung für Dario Roth

Zu den Kaiseraugster Gemeinderatswahlen vom 28. September. Dynamisch, engagiert und mit einem Blick fürs Ganze, so habe ich Dario Roth in seiner Zeit als Mitglied der Baukommission in Port erlebt. Als Vorsitzender durfte ich miterleben, wie er mit seiner ...

Zu den Kaiseraugster Gemeinderatswahlen vom 28. September.

Dynamisch, engagiert und mit einem Blick fürs Ganze, so habe ich Dario Roth in seiner Zeit als Mitglied der Baukommission in Port erlebt. Als Vorsitzender durfte ich miterleben, wie er mit seiner positiven Art und seinem sachlichen, aber kritischen Hinterfragen wichtige Impulse setzte. Dario ist ein wertvolles Kommissionsmitglied, der stets das Wohl der Gemeinde im Blick hat. Als Teil der FDP war Dario stets ein interessanter Gesprächspartner. Er übernimmt Verantwortung und scheut sich nicht, auch komplexe Themen mit logischen Argumenten anzugehen.

Sein Engagement und seine Fähigkeit, Menschen zu begeistern, machen ihn zur idealen Besetzung für den Gemeinderat. In einer Zeit, die nach frischen Ideen und konsequentem Handeln verlangt, ist Dario Roth genau die richtige Wahl. Ich kann Dario Roth zur Wahl in den Gemeinderat von Kaiseraugst am 28. September empfehlen.

PIERRE-ANDRÉ SCHENKEL, GEMEINDERAT UND PRÄSIDENT DER BAU- UND PLANUNGS-KOMMISSION PORT