Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Empfangen in der Heimat

  05.09.2025 Wittnau, Sport
Vertreter des Schwingklubs Fricktal nach der Rückkehr vom ESAF: Präsident Thomas Stocker (von links), Schwinger Tobias Dünner, Sämi Schmid und Luis Hasler sowie Ehrenpräsident David Schreiber. Fotos: Ludwig Dünner
Vertreter des Schwingklubs Fricktal nach der Rückkehr vom ESAF: Präsident Thomas Stocker (von links), Schwinger Tobias Dünner, Sämi Schmid und Luis Hasler sowie Ehrenpräsident David Schreiber. Fotos: Ludwig Dünner

Die Fricktaler ESAF-Athleten sind zurück

Acht Fricktaler Athleten standen in Mollis im Einsatz. Wieder zurück in der Heimat wurden sie in Wittnau und Sulz gebührend gefeiert. Nationalrat Christoph Riner fand auf dem Chilchmethof lobende Worte für die Teilnehmer.

...
X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote