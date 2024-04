Emmenegger und Herzog siegen

Die Clubmeisterschaft vom VC Kaisten wurde mit dem Kornbergrennen am Karfreitag und dem Bikerennen Mitte April fortgesetzt.

Am Karfreitagmorgen wurde das traditionelle Rundstreckenrennen vom Velo-Club Kaisten auf dem Kornberg ausgetragen. Das Rennen, welches bei kühlem aber glücklicherweise trockenem Wetter stattfand, wurde animiert gefahren. Ungefähr nach Rennhälfte setzte sich der starke Junior Lars Emmenegger ab. Es gelang ihm in der Folge, seinen Vorsprung kontinuierlich auszubauen. Lars Emmenegger überquerte am Schluss als souveräner Sieger die Ziellinie. Dahinter gab es einen Sprint. René Emmenegger, der Vater von Lars, siegte vor seiner Tochter Laura Emmenegger. So kürten die Emmeneggers das Podest des Kornbergrennens. Knapp neben dem Podium waren Marcel Herzog als Vierter, gefolgt von Lukas Rüetschi und Adrian Näf. Nach dem Rennen genossen die VCK’ler noch eine Ausfahrt oder pflegten die Geselligkeit bei einem feinen Kaffee.

Das Bikerennen fand nach regnerischen Tagen glücklicherweise in einer schönen Wetterphase statt. Der Parcours des Bikerennens zeigte sich trotz dem regnerischen April in einem guten Zustand, womit ein spannendes Rennen garantiert war. Vor dem Hauptrennen fand ein Schülerrennen statt. Die jungen Radsportler zeigten sehr viel Freude, mit dem Bike über den Waldparcours zu fahren. Schnellster Schüler U13 war Fabio Ambühl und bei den Schülern U11 gewann Diego Ambühl. Alle Schüler erhielten zur Belohnung einen schönen Preis.

Nach dem Schülerrennen fand das Clubbikerennen statt. Von Anfang an wurde offensiv gefahren. René Emmenegger legte sodann ein hohes Tempo vor. Verfolgt wurde er von Marcel Herzog. In der zweiten Runde konnte sich dann Marcel Herzog von Emmenegger absetzen. Nach sieben Runden über Stock und Stein konnte Marcel Herzog die Ziellinie als Sieger überqueren. Auf Platz Zwei fuhr René Emmenegger vor Adrian Näf als Dritter. Dahinter folgten Oliver Müller, Laura Emmenegger und Dean Wendelspiess. (mgt)