Elisabethen-Gottesdienst mit Suppenessen

Der Frauenbund Wittnau lädt herzlich zum Elisabethengottesdienst als Abendfeier mit Suppenessen ein: Am Mittwoch, 19. November, um 19 Uhr, in der Kirche St. Martin in Wittnau. Unterstützt wird das Elisabethenwerk des «Frauenbund Schweiz». Caroline Küng und die Vorbereitungsgruppe freuen sich auf zahlreiches Erscheinen. (mgt)