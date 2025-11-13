Immobilien
Elisabethen-Gottesdienst mit Suppenessen

  13.11.2025 Wittnau

Der Frauenbund Wittnau lädt herzlich zum Elisabethengottesdienst als Abendfeier mit Suppenessen ein: Am Mittwoch, 19. November, um 19 Uhr, in der Kirche St. Martin in Wittnau. Unterstützt wird das Elisabethenwerk des «Frauenbund Schweiz». Caroline Küng und die ...

