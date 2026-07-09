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Elektronische Musik in römischer Kulisse

  09.07.2026 Augst 

Am 24. und 25. Juli verwandelt sich das römische Theater Augusta Raurica in eine aussergewöhnliche Bühne für elektronische Musik. Das Festival Apollon, präsentiert vom Basler Club Nordstern, bringt internationale und regionale Künstlerinnen und Künstler in eine ...

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