Elektronische Musik in römischer Kulisse

Am 24. und 25. Juli verwandelt sich das römische Theater Augusta Raurica in eine aussergewöhnliche Bühne für elektronische Musik. Das Festival Apollon, präsentiert vom Basler Club Nordstern, bringt internationale und regionale Künstlerinnen und Künstler in eine der eindrucksvollsten historischen Kulissen der Schweiz. Erstmals findet Apollon an zwei Tagen statt. Zwischen antiken Steinrängen und sommerlichem Nachthimmel treffen elektronische Klangkunst, Live-Performances und Clubkultur auf die besondere Atmosphäre des rund 2000 Jahre alten römischen Theaters. Eine einzigartige Lichtinszenierung und Akustik im antiken Theater schaffen ein Open-Air-Erlebnis zwischen Konzert, Festival und Clubnacht. Am Freitag stehen Jan Blomqvist & Band, Lava & Ash, Thyora und Michel Sacher auf der Bühne. Jan Blomqvist zählt zu den international bekanntesten Vertretern elektronischer Live-Musik und begeistert weltweit mit seiner Verbindung aus Songwriting, Stimme und elektronischen Sounds. Der Samstag gehört dem französischen Produzenten und DJ Folamour. Ergänzt wird das Programm durch Hugo LX, Daughter in Law, Shaka sowie Herz-Schwester. (mgt)