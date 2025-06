Elektroauto vollständig ausgebrannt

Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand eines Pkw in den Kapfweg in Nollingen gerufen. Gegen 17.35 Uhr war der Brand gelöscht. Das unter einem Carport stehende Elektroauto brannte vollständig aus. Durch den Brand wurden der Carport und die angrenzende Hausfassade ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Das gelöschte Elektroauto wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Dieser teilte beim Transport gegen

19.35 Uhr mit, dass das Elektroauto auf seinem Abschleppfahrzeug abermals brennen würde. Er stehe in Eichsel im Paradiesweg. Die Feuerwehr rückte nach und nahm erneut die Löscharbeiten auf. Eine Werksfeuerwehr einer Chemiefirma führte einen Container zu in welchen das Elektroauto gestellt und anschliessend mit Wasser geflutet wurde. Unter Begleitung der Feuerwehr wurde der Container samt dem Elektroauto zum Abschleppunternehmen verbracht. Der Sachschaden an dem Elektroauto wird auf etwa 40 000 Euro geschätzt. Der entstandene Schaden am Carport und der Fassade auf mindestens 10 000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Während den Löscharbeit musste der Paradiesweg in Eichsel beidseitig gesperrt werden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.