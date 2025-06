Elektra Zeiningen 2.0 oder Verkauf: Manipulation in den Unterlagen?

Kürzlich flatterte die Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung ins Haus. Dabei sind mir beim Traktandum 5, wo es um den Verkauf oder die Weiterführung der Elektra Zeiningen geht, einige Ungereimtheiten aufgefallen. An der letzten Gemeindeversammlung vom 2.12.2024 sagte ein Verantwortlicher, der Wert des Elektra-Netzes betrage 4,5 Mio. Franken. Nun steht in den Unterlagen ein Wert von 2,6 Mio. Franken. Wo sind die 2 Mio. verschwunden? Ich machte mir eine Tabelle über den Strompreis der Jahre 2022 bis 2025. Dabei fiel mir auf, dass die Konzessionsabgabe im Jahr 2025 von 0,7 Rp./kWh auf 0 Rp./kWh gesenkt worden ist. Seltsam, dachte ich mir, aber als ich das Balkendiagramm der Stromtarife der möglichen Käufer im Vergleich mit der Elektra anschaute, wurde es mir klar. Da stehen bei den möglichen Kaufinteressenten Preise von 27, 29,3 und 29,7 Rp./kWh im Vergleich zu 28,3 Rp./kWh der Elektra Zeiningen. Rechnet man allerdings die 0,7 Rp./kWh Konzessionsabgabe, welche ja zufällig auf 0 gefallen ist, dazu, dann würden dort 29,0 Rp./kWh für die Elektra Zeiningen stehen, also gleich teuer oder teurer als bei den möglichen Kaufinteressenten. Zufall oder Manipulation? In der Würdigung der beiden Optionen Verkauf oder Elektra 2.0 sind aus Sicht des EVU-Partners beide Optionen valabel. Der EVU-Partner merkt aber an, dass für die Abstimmung entscheidend ist, ob das Vertrauen in Elektra-Kommission und Gemeinderat besteht oder nicht. Mit solchen Aktionen verliere ich das Vertrauen.

THOMAS BÖRLIN, GRUPPE FÜR EIN STEUERLICH ATTRAKTIVES ZEININGEN

Anmerkung der Redaktion

Die Gemeindeverwaltung von Zeiningen wollte zum jetzigen Zeitpunkt zu diesem Thema nicht Stellung nehmen und verwies in Absprache mit der Gemeindepräsidentin auf die Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Juni 2025. Dort werde das Traktandum Elektra behandelt