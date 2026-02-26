Immobilien
Eisenbahnbrücke im Stadtzentrum wird neu gebaut

  26.02.2026 Badisch Rheinfelden
Die Brücke über die Basler Strasse ist knapp 130 Jahre alt und muss komplett neu gebaut werden. Dies soll in zwei Etappen das gesamte Jahr 2029 über geschehen.
In Badisch Rheinfelden kündigt sich 2029 ein Grossbaustellen-Jahr an

Die Eisenbahn- und Strassenbrücke der Güterstrasse über die Basler Strasse mitten in der Stadt Badisch Rheinfelden ist bald 130 Jahre alt und muss ersetzt werden. Das gesamte Jahr 2029 soll sie in ...

