Einwendungen gegen Hochregallager

Die Brauerei Feldschlösschen will hoch hinaus: Auf ihrem Areal in Rheinfelden soll ein Hochregallager mit einer Höhe von 30 Metern entstehen. Nachdem im vergangenen Jahr die dafür nötige Teilzonenplan-Revision erfolgt ist, lag bis am 5. Januar 2026 das Baugesuch im Rheinfelder Stadtbauamt öffentlich auf (die NFZ berichtete). Wie sich jetzt zeigt, gibt es Einsprachen dagegen. «Gegen das Baugesuch sind zwei Einwendungen eingegangen. Im Laufe dieser Woche könnten allerdings noch Einwendungen mit dem Poststempel vom Montag eingehen», erklärt Stadtschreiber Roger Erdin auf Anfrage der NFZ. Über Absender und Inhalte dieser Einwendungen könne die Stadt derzeit keine Auskunft erteilen. Erdin: «Das Stadtbauamt führt nun den Schriftenwechsel unter den Parteien und bei Bedarf eine Einwendungsverhandlung durch. Das Baugesuch und die Eingaben werden sorgfältig geprüft, ehe der Gemeinderat über das Baugesuch und über die Einwendungen entscheiden wird.»

Für Feldschlösschen ist das geplante Hochregallager eines der grössten Bauprojekte seit Jahrzehnten. Das Unternehmen will einen hohen zweistelligen Millionenbetrag investieren. (vzu)