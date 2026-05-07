Einfach, sicher und bequem

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  07.05.2026 Leserbriefe

«Hausärzte schlagen Alarm». NFZ vom 16. April.

Bezugnehmend auf den Artikel «Hausärzte schlagen Alarm» in der NFZ vom 16. April möchte ich gerne auch meine Überzeugungen einem breiteren Publikum zugänglich machen. ...

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