Einen Podestplatz erkämpft

Nach der Besammlung bei der Turnhalle Brugglismatt machte sich die Jugi Zeiningen kürzlich auf den Weg ans Fricktaler Unihockey-Turnier nach Kaisten. Mit einem motivierten Team aus neun Jungs und drei Mädchen trat sie in der Kategorie U13 an. Insgesamt standen der Jugi Zeiningen vier gegnerische Mannschaften gegenüber, gegen die sie jeweils zwei Partien bestritten.

Nach zügigem Umziehen und Einwärmen ging es auch schon los. Um 13.30 Uhr stand das erste Spiel gegen Mettauertal an. Die Spielerinnen und Spieler wirkten noch etwas verschlafen, doch bereits in den darauffolgenden Begegnungen zeigten die Zeininger Juniorinnen und Junioren viel Einsatz und Kampfgeist. Mehrere Spiele konnten souverän für Zeiningen entschieden werden. Die erhoffte Revanche gegen Mettauertal blieb jedoch aus.

Am Ende durfte sich die Jugi Zeiningen über einen dritten Platz freuen. Zur Krönung gab es zudem einen Pokal. Ein besonderer Dank gilt der Fangemeinde, die das Team während des gesamten Turniers tatkräftig unterstützt und angefeuert hat. (mgt)