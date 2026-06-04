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Eine Zahl ist keine Lösung

  04.06.2026 Leserbriefe

Der Abstimmungskampf zur 10-Millionen-Initiative läuft nach bekanntem Muster: Komplexe Probleme werden vereinfacht und auf ein Feindbild gelenkt. Dieses heisst Einwanderung. Doch so einfach ist es nicht. Am 14. Juni stimmt die Schweiz über die 10-Millionen-Initiative ab. Eine starre ...

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