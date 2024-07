Eine WM während der EM und 95 Kinder gewinnen Gold

Fussball-Camp in Eiken

Vergangene Woche fand in Eiken bereits zum elften Mal das traditionelle Fussball-Camp statt. Bei sommerlichen Temperaturen kickten 95 Kinder eine Woche lang, lernten Tricks und schlossen neue Freundschaften.

Auf der Sportanlage Netzi war vergangene Woche etwas los: 89 Jungs und 6 Mädchen freuten sich über einen sportlichen Start in die Sommerferien. Das tägliche Programm im Swisscom Football Camp dauerte von 9.30 bis 16 Uhr und enthielt zwei Trainingseinheiten. Mit spezifischen Übungen verbesserten die Kinder und Jugendlichen ihre Technik, spielten Matches gegeneinander und absolvierten bei Interesse ein spezifisches Torwarttraining, wobei der Spass immer im Vordergrund stand. Auch abseits des Fussballplatzes fehlte es den Kindern an nichts. Die 6- bis 15-Jährigen wurden mittags mit einem leckeren, frisch gekochten Mittagessen versorgt. Ob Fussball-Karten tauschen, die Suche nach dem Penaltykönig oder auch einmal Nintendo Switch spielen – Abwechslung war auch während des Mittagsprogramms garantiert. Das Camp war erneut ausgebucht und wird als erfolgreich verbucht. «Wir haben viele Kinder, die jedes Jahr wieder kommen», sagt Campleiter Ueli Pärli. Überhaupt findet er nur lobende Worte: «Die Zusammenarbeit mit dem FC Eiken und der Gemeinde ist sehr vorbildlich, die Infrastruktur top und die Kids sind sehr motiviert.»

Ungebrochene Freude trotz turbulenten Wetters

Das Wetter hatte, im Vergleich zur Hitzewelle bei der letztjährigen Durchführung, etwas turbulentere Pläne. «Das Wetter hat gemacht, was es wollte. Mal war es 30 Grad, danach hat es wieder geregnet», resümiert Pärli. Am letzten Camptag findet jeweils die Socar Mini-WM statt. Während die Profis der Nationalmannschaften um den EM-Titel kämpften, spielten die 95 Kids mit vollem Einsatz sogar um den WM-Pokal, während die Eltern dank eines Live-Tickers immer auf dem neusten Stand waren. «Aufgrund des grossen Unwetters mussten wir die Mini-WM leider kurz vor dem Finale abbrechen, da die Sicherheit stets oberste Priorität hat», erläutert der Campleiter. Die Eltern seien aber sehr unkompliziert und sogar dankbar für diese Entscheidung gewesen, die Freude der Kinder ungebrochen. Ein Teilnehmer lief zum Campleiter und meinte: «Das ist ja nicht so schlimm. Beim EM-Spiel Deutschland gegen Dänemark mussten die Profis das Spiel auch unterbrechen.» Die Abschlusszeremonie konnte dann wieder durchgeführt werden. Getreu dem Motto, dass jeder ein Sieger ist, erhielten alle Kinder zum Abschluss eine Goldmedaille, einen Erima-Ball und eine Geschenktasche. (mgt)