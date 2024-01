Eine Verwechslung sorgt für Turbulenzen

In Zeiningen wird Theater gespielt

Das Theater in Zeinigen findet dieses Jahr etwas später als gewohnt statt. Es geht um viel Geld, eine verwechselte Leiche, Bestechung – also Chaos pur. Premiere ist am Freitag, 8. März. Es folgen weitere Aufführungen am 9., 10., 15. und 16. März.

Seit November arbeitet das Ensemble unter der Regie von Daniel Kaiser intensiv an der Farce «Verruckts Gäld». Heinz Binder ist ein kleiner Büroangestellter. Sein Unheil beginnt, als er seine Aktentasche im überfüllten Zug mit der eines Fremden verwechselt. Als Folge davon ist er auf einen Schlag Besitzer von zwei Millionen Franken. Doch damit nicht genug. Angesichts dieser ungeheuren Summe Geld entwickelt Heinz Binder kriminelle Energien. Er plant, zusammen mit seiner Frau Jeannette, die Schweiz zu verlassen. Dieser Plan entwickelt sich jedoch immer mehr zu einem nervenaufreibenden Abenteuer. Unvermittelt tauchen Freunde auf und die Polizei interessiert sich intensiv für Heinz. Das Chaos steigert sich, als der wahre Besitzer des Geldes tot aus dem Rhein gezogen wird. Zu allem Elend wird die Leiche auch noch mit Heinz Binder verwechselt. Zum Glück für Heinz ist der Kantonspolizist offen für «wohltätige Spenden» und sein Freund erfreut über einen kleinen «familiären Zustupf». Das Blatt scheint sich für Heinz zu wenden. Doch just in diesem Moment taucht aus dem Nichts ein mysteriöser Fussgänger auf. Nun nimmt die Geschichte für Heinz Binder ein ungeahntes und vor allem unübersichtliches Ausmass an. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Der Vorverkauf für das turbulente und lustige Stück beginnt am 15. Februar. (mgt)

www.theaterzeiningen.ch