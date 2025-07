Eine Tube voll Jazz

Die Kulturkommission Böztal lädt die Jazzliebhaber zu einem weiteren stimmungsvollen Jazz-Event ein. Dieses Jahr mit «Jazz Tube». Wie ihr Name verspricht, «e Tube voll Jazz». Das Septett klingt perfekt nach New Orleans. Gegründet ...

Konzert in Effingen

Konzert in Effingen

Die Kulturkommission Böztal lädt die Jazzliebhaber zu einem weiteren stimmungsvollen Jazz-Event ein. Dieses Jahr mit «Jazz Tube». Wie ihr Name verspricht, «e Tube voll Jazz». Das Septett klingt perfekt nach New Orleans. Gegründet wurde die Formation «Jazz Tube» 1991 im luzernischen Ruswil. Mittlerweile konzertierten sie über 600 Mal. Die sieben Musiker vermögen mit ihren klangvollen Tutti, den spritzig-kreativen Soli und ihrem Showtalent das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

«Jazz Tube» steht für fröhliche und gesellige Musik. Bruno Meyer (tb, lead), Jonas Knaus (cl, hca), Stefan Meyer (sax), Beat Meyer (tp), Christoph Erni (dr, voc), Stefan Portmann (p) und Lukas Müller (b) interpretieren diesen Jazz-Stil auf ihre eigene mitreissende Art. (mgt)

Samstag, 5. Juli, 19.30 bis etwa 22.30 Uhr, Efffingen; bei schönem Wetter auf dem Schulhausplatz, sonst in der Turnhalle. Eintritt 25 Franken. Verkauf von Getränken, Würsten vom Grill, Kuchen und Torten.