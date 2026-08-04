Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Eine Strasse wächst in die Breite

  04.08.2026 Kaisten
Die Arbeiten schreiten zügig vorwärts. Foto: Susanne Hörth
Die Arbeiten schreiten zügig vorwärts. Foto: Susanne Hörth

Die K464 verbindet die Gemeinde Kaisten mit dem Ortsteil Ittenthal. Sie wird auf einer Länge von 1,4 Kilometern aktuell und noch bis diesen Herbst auf eine Breite von 5,5 Metern ausgebaut und umfassend saniert.

Auch nach Abschluss der Sanierung bleibt die Strasse im Besitz des ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote