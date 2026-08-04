Eine Strasse wächst in die Breite

Die K464 verbindet die Gemeinde Kaisten mit dem Ortsteil Ittenthal. Sie wird auf einer Länge von 1,4 Kilometern aktuell und noch bis diesen Herbst auf eine Breite von 5,5 Metern ausgebaut und umfassend saniert.

Auch nach Abschluss der Sanierung bleibt die Strasse im Besitz des ...