Eine starke Vertretung im Gemeinderat Frick

Zum ersten Mal seit vielen Jahren gibt es um die Sitze im Fricker Gemeinderat eine Kampfwahl: drei Kandidatinnen treten neu an, neben vier bisherigen Kandidaten.

Für die Ortspartei Mitte Frick tritt der bisherige Franz Ruder an, Direktor bei der Firma Underberg und seit vier Jahren Mitglied des Gemeinderats.

Für die Nachfolge von Susanne Gmünder tritt neu Ramona Bernet, Jahrgang 1990 an. Sie ist in Frick aufgewachsen, verheiratet und hat eine bald dreijährige Tochter. Sie ist Projektleiterin bei der Schweizerischen Post und hat die KV-Lehre mit Berufsmatura bei der Jakob Müller AG abgeschlossen und danach Betriebswirtschaft studiert.

Sie ist sehr sportlich und bringt einen breiten beruflichen und privaten Rucksack mit. Sie kann zuhören und ist sachorientiert. Mit ihrer jugendlichen Energie, gepaart mit ihren Erfahrungen im In- und Ausland ist sie für das Amt als Gemeinderätin bestens qualifiziert!

Lernen Sie sie und alle sieben Kandidatinnen und Kandidaten am Podiumsgespräch am Montag, 1. September, um 19.30 Uhr, im reformierten Kirchgemeindehaus Frick kennen! Den Anlass moderiert Thomas Wehrli.

CHRISTIAN FRICKER, VORSTAND ORTSPARTEI DIE MITTE FRICK