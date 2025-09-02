Immobilien
Eine starke Stimme für Familien, Kinder und Jugendliche

  02.09.2025 Leserbriefe

Es freut mich ganz besonders, dass Severin Schürch als Gemeinderat kandidiert. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren aus der Zusammenarbeit im Familienzentrum und habe immer wieder erlebt, wie er mit seinen Ideen und seiner offenen Art unser Dorf bereichert. Ein schönes Beispiel ...

