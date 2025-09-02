Es freut mich ganz besonders, dass Severin Schürch als Gemeinderat kandidiert. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren aus der Zusammenarbeit im Familienzentrum und habe immer wieder erlebt, wie er mit seinen Ideen und seiner offenen Art unser Dorf bereichert. Ein schönes Beispiel ...

Es freut mich ganz besonders, dass Severin Schürch als Gemeinderat kandidiert. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren aus der Zusammenarbeit im Familienzentrum und habe immer wieder erlebt, wie er mit seinen Ideen und seiner offenen Art unser Dorf bereichert. Ein schönes Beispiel ist das Kinder- und Jugendfest, das er mitinitiiert hat: Er hat Vereine und Institutionen vernetzt, um den Kindern und Jugendlichen in unserem Dorf einen unvergesslichen Tag zu schenken. Auch in meiner Arbeit beim Verein «Die Tagesfamilie» sehe ich, wie wertvoll sein Engagement ist. Seit diesem Jahr bringt er sich dort als Vorstandsmitglied ein. Damit hat er nicht nur die Jugendlichen im Blick, sondern auch Familien von Beginn an. Zusammen mit seiner Arbeit in der Offenen Jugendarbeit zeigt das, wie konsequent und leidenschaftlich er sich für Kinder, Jugendliche und Familien starkmacht.

Gerade heute ist es wichtig, Familien zu unterstützen, denn Kinder sind unsere Zukunft. Wer Familien fördert, macht auch Möhlin attraktiver und lebenswerter für alle Generationen. Genau dafür steht Severin Schürch: Er hört zu, packt an, vernetzt und baut Brücken. Daher bin ich überzeugt: Severin Schürch ist die richtige Wahl für den Gemeinderat und eine starke Stimme für Familien, Kinder und Jugendliche in Möhlin.

BIRGIT FÄH, MÖHLIN