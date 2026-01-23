Eine Reise durch die Zeit

Lesenacht an der Schule Sisseln

Vor einigen Tagen fand an der Schule Sisseln die diesjährige Lesenacht statt. Sie stand ganz unter dem Motto «Zeitreise». Schülerinnen und Schüler vom grossen Kindergarten bis zur 6. Klasse nahmen mit grosser Begeisterung daran teil. Die Lehrpersonen hatten ihre Klassenzimmer passend zu den ausgewählten Geschichten gestaltet: mal geheimnisvoll, mal gemütlich, mal futuristisch. Jedes Zimmer entführte die Kinder in eine andere Epoche und schuf eine ganz besondere Atmosphäre.

Inhaltlich reichte die Zeitreise von einer märchenhaften Schöpfungsgeschichte über Dinosaurier, die Steinzeit und die Welt der ägyptischen Pyramiden bis hin zu den Indianern. Jede Geschichte öffnete eine neue Tür in die Vergangenheit und lud zum Staunen ein.

Mit grossem Engagement und lebendiger Stimme lasen die Lehrpersonen vor und schufen so Momente voller Spannung, Abenteuer und Fantasie. Jedes Kind durfte drei verschiedene Vorleserunden besuchen und dadurch ganz unterschiedliche Geschichten erleben. Die leuchtenden Augen der Kinder verrieten schnell, wie packend und magisch diese Reise durch die Zeit war.

Regt die Fantasie an

Das gemeinsame Zuhören ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch pädagogisch wertvoll: Es fördert die Lesefreude, regt die Fantasie an und stärkt wichtige Sprach- und Zuhörkompetenzen. Besonders schön war das Miteinander von grossen und kleinen Kindern, ein sozialer Anlass, der die Schulgemeinschaft spürbar stärkt.

Die Lesenacht ist und bleibt ein wunderbarer Anlass, der zeigt, wie wichtig Bücher und Geschichten gerade in der heutigen Zeit sind. Die Schule Sisseln hat einmal mehr bewiesen, dass Lesen verbindet, über Altersgrenzen, Klassenstufen und Zeiten hinweg. (mgt)