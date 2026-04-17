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Eine neue Deponie entsteht

  17.04.2026 Eiken
Foto: Susanne Hörth
Foto: Susanne Hörth

Bevor in Eiken im Gebiet Chremet (vom Autobahnkreisel herkommend Richtung Hardwald auf der rechten Seite) in den nächsten zwei Jahrzehnten rund 2,1 Millionen Kubikmeter sauberes Aushubmaterial deponiert werden kann, wird auf dem Gelände in einem ersten Schritt Kies abgebaut. Die Arbeiten dafür haben begonnen. (sh)

 

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