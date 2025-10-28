Immobilien
Eine Linde für die Zukunft

  28.10.2025 Obermumpf
Jürg Waldmeier (von links), Benedikt Gürtler, Stephan Feldhaus. Foto: zVg
Jürg Waldmeier (von links), Benedikt Gürtler, Stephan Feldhaus. Foto: zVg

Der Gottesdienst in der christkatholischen Kirche Obermumpf, in Gedenken an die Verstorbenen der letzten fünf Jahre, war sehr gut besucht. Mit Blick in die weite Welt sehen wir viel Hass, Streit und Kriege. Nicht nur in der Welt auch im eigenen Umfeld sind Hass und Streit sehr nahe. In den ...

