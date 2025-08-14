Eine konstruktive Idee

Seit Tagen lese ich nur Negatives über diesen Kreisel. Kaum jemand hatte eine Idee, wie man den Kreisel schön gestalten könnte. Aber bei vielen stösst dieses Projekt negativ auf. Ich selber habe mir schon von Anfang an gedacht, dass auf diesem Kreisel ein Miniatur-Salinenbohrturm mit Storchennest am besten passen würde. Und darum herum eine schöne Bepflanzung, wie es die Gärtnergruppe vom Werkhof der Gemeine Möhlin immer wieder zelebriert.

SEPP HOLENSTEIN, MÖHLIN