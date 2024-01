Eine glatte Sache

In Sisseln gibt es vom 28. Januar bis 17. Februar eine Kunsteisbahn

Drei Wochen lang wird man in Sisseln bewusst aufs Glatteis geführt. Die Kulturkommission hat für das zweite Sissler Winterfest eine mobile Kunsteisbahn gemietet.

Susanne Hörth

«Wir haben genügend Helferinnen und Helfer gefunden», freut sich Manuela Kühne, Mitglied der Kulturkommission Sisseln. Dank der helfenden Hände kann die Kunsteisbahn hinter der Sissler Turnhalle wie erhofft, täglich geöffnet werden. Aber noch ist es nicht so weit. Der Asphaltplatz hinter der Halle eignet sich gerade nicht wirklich, um mit geschliffenen Kufen darüber zu gleiten. Ganz anders sieht das im neuen Jahr, genauer vom 28. Januar bis 17. Februar aus. Während dieser drei Wochen lädt dann ein 15,4 Meter langes und 8,7 Meter breites Kunsteisfeld zum Schlittschuhlaufen und Eishockey-Spielen ein.

Wie ist es dazu gekommen? Darauf Manuela Kühne: «Als es um das Planen des zweiten Winterfestes ging, fragte ich Leute in meinem Umfeld, was ihnen Schönes zum Winter in den Sinn kommt.» Ihr Mann brachte spontan Schlittschuhlaufen ein. «Um ein richtiges Eisfeld anzulegen, sind bei uns die Temperaturen zu hoch», bedauert Manuela Kühne und begann im Internet zu recherchieren. Fündig wurde sie beim Familienverein Aristau. Dieser hatte ein mobiles Kunsteisfeld angeschafft, welches gemietet werden kann. Bei ihren Kolleginnen und Kollegen von der Kulturkommission wie auch bei der Gemeinde und der Schule stiess Kühnes Vorschlag für die mobile Kunsteisanlage auf Begeisterung. Für diese Bahn sind keine tiefen Temperaturen und zu Eis gefrierendes Wasser nötig. Vielmehr besteht die Anlage aus mehreren, 18 Millimeter dicken Kunststoffplatten. «Die wie ein Puzzle zusammengesetzt und mit einer Bande umgeben werden», führt Manuela Kühne weiter aus. Die glatte Oberf läche ermöglicht ein Darübergleiten fast wie auf Eis. Die dafür benötigten Schlittschuhe können direkt vor Ort beim Sissler Eisfeld für einen geringen Betrag gemietet werden. «Das Benutzen des Eisfelds ist gratis», betont Manuela Kühne. Das Angebot steht nicht nur der Sissler Bevölkerung zur Verfügung.

Zahlreiche Morgen sind bereits von der Schule für den Sportunterricht reserviert worden. Unter der Woche ist die Schlittschuhbahn von 15 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 12 und 14 bis 20 Uhr geöffnet. «Kinder sollten unbedingt einen Helm und Handschuhe tragen», lässt Manuela Kühne auch den Sicherheitsaspekt nicht ausser Acht. Sie weist noch auf zwei Highlights hin. «Am 28. Januar machen wir ein Eröffnungsfest rund um das Eisfeld. Am 3. Februar findet zudem ein Eisstockwerfen statt.»