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Eine Gemeindeversammlung mit vielen Emotionen

  12.06.2026 Zeiningen
Gisela Taufer sei eine Politikerin gewesen, die mit Herzblut kämpfte für das, woran sie glaubte, sagte Ralf Wunderlin bei ihrer offiziellen Verabschiedung. Foto: Edi Strub
Gisela Taufer sei eine Politikerin gewesen, die mit Herzblut kämpfte für das, woran sie glaubte, sagte Ralf Wunderlin bei ihrer offiziellen Verabschiedung. Foto: Edi Strub

Verabschiedung der ehemaligen Gemeindepräsidentin Gisela Taufer

Es war ein böses Ende für 24 Jahre harte Arbeit im Gemeinderat, davon ein Drittel als Präsidentin. Vergangenen Herbst in Zeiningen wurde Gisela Taufer (FDP) sowohl als Präsidentin wie als Gemeinderatsmitglied ...

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