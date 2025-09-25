Eine frische Stimme für die GPFK

Zu den Wahlen in Rheinfelden vom 28. September.

Die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GPFK) der Stadt Rheinfelden ist das wichtige Bindeglied zwischen Stadtrat und Bevölkerung. Sie hat die Aufgabe, die Finanzen der Stadt zu prüfen, Investitionen kritisch zu beleuchten und Verwaltungsprozesse zu hinterfragen. Bei den anstehenden Urnenwahlen kandidiert Cedric Meyer für die GPFK – und er erhält meine Stimme. Trotz seiner jungen Jahre bringt er bereits wertvolle politische und berufliche Erfahrungen mit. Als Kommissionssekretär einer GPFK kennt er die Abläufe und Regularien bestens. Besonders hervorzuheben sind seine Fachkompetenz, sein fundiertes finanzpolitisches Wissen sowie seine teamorientierte Arbeitsweise. Gerade in dieser Kommission zählt nicht die Parteizugehörigkeit, sondern die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und im Sinne der Stadt zu handeln. Cedric Meyer bringt alles mit, um die GPFK mit frischem Elan, Sachverstand und Weitsicht zu stärken.

MARSHA MUELLER, RHEINFELDEN