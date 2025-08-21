Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Eine Fitness-Anlage für Jung und Alt

  21.08.2025 Kaisten
So soll dereinst die Anlage im Kaister Boll aussehen und von allen Altersgruppen genutzt werden. Foto: zVg von Calibas
So soll dereinst die Anlage im Kaister Boll aussehen und von allen Altersgruppen genutzt werden. Foto: zVg von Calibas

Calisthenics – ein neuer Trend auch in Kaisten

Im Gebiet Boll im Bereich des ehemaligen Skaterparks in Kaisten ist eine Outdoor-Fitness-Anlage, eine sogenannte Calisthenics-Anlage geplant. Läuft alles nach Plan, soll mit dem Aufbau noch dieses Jahr begonnen werden.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote