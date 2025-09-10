Eine Exekutive im Umbruch

Marion Wegner-Hänggi kandidiert erneut als Gemeindeammann. Gaby Hasler-Jehle erstmals als Vize. Die beiden Frauen sind die einzigen Bisherigen mitten in einem Umbruch.

Wallbach: Gemeinderat der kommenden Amtsperiode wird ein anderer sein

Marion Wegner-Hänggi kandidiert erneut als Gemeindeammann. Gaby Hasler-Jehle erstmals als Vize. Die beiden Frauen sind die einzigen Bisherigen mitten in einem Umbruch.

Ronny Wittenwiler

Mit Roland Jegge (SVP, Vize-Ammann), Jris Pümpin Reiffer (SVP) und Werner Bitter (parteilos) scheiden per Ende Jahr gleich drei langjährige Mitglieder freiwillig aus dem Gemeinderat Wallbach aus. Mittlerweile sind die Neuwahlen durch, den Sprung in die Exekutive für die kommende Amtsperiode schafften neben den beiden Bisherigen Marion Wegner-Hänggi (Die Mitte) und Gaby Hasler-Jehle (parteilos) auch Dieter Roth, Alois Jud und Sven Glutz (alle parteilos). In einem separaten Wahlgang am 28. September bestimmen die Wallbacher nun die Besetzung von Gemeindeammann und Vize-Ammann, das allerdings dürfte bloss Formsache sein: Aus dem designierten fünfköpfigen Gemeinderat gehen die Kandidaturen von Gaby Hasler-Jehle als Vize-Ammann und Marion Wegner-Hänggi als Gemeindeammann hervor. Wegner-Hänggi steht bereits seit 2022 der Exekutive als Frau Gemeindeammann vor.

Das ist immer eine Herausforderung

Marion Wegner-Hänggi, angesprochen auf die Tatsache, dass vom bisherigen Gemeinderat «nur» zwei Mitglieder verbleiben, sagt: «Ein Ausscheiden langjährig erfahrener Gemeinderäte ist im Bereich Wissen und Erfahrungstransfer immer eine Herausforderung. Daher war es uns wichtig, so zeitnah wie möglich die zukünftige Ressortverteilung gemeinsam zu diskutieren und festzulegen.» Das ermögliche dem neuen Gemeinderat eine optimale Nutzung der verbleibenden Zeit, um sich fundiert in die Materie einzuarbeiten. «Ebenso kann eine strukturierte Übergabe der amtierenden Gemeinderäte an ihre Nachfolgenden erfolgen», ist Wegner-Hänggi überzeugt. Doch gerade in einem derart neuen Gremium sieht sich Wegner-Hänggi als Bisherige besonders in der Pflicht, damit der Umbruch funktioniert: «Die Aufgabe von mir und Gaby Hasler-Jehle wird unter anderem darin bestehen, für optimale Rahmenbedingungen für ein möglichst rasches und reibungslos wachsendes Teamwork des neuen Gremiums zu sorgen.»

Scheinbar Einigkeit

Der neu gewählte Gemeinderat schlage den Stimmberechtigten einstimmig Marion Wegner-Hänggi als Gemeindeammann und Gaby Hasler-Jehle als Vize-Ammann vor, heisst es nun in einer Mitteilung. Wegner-Hänggi gehört seit 2018 dem Gemeinderat an, Gaby Hasler-Jehle seit 2022.