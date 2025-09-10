Immobilien
Eine Exekutive im Umbruch

  10.09.2025 Wallbach
Marion Wegner-Hänggi kandidiert erneut als Gemeindeammann, Gaby Hasler-Jehle erstmals als Vize-Ammann. Foto: zVg
Wallbach: Gemeinderat der kommenden Amtsperiode wird ein anderer sein

Marion Wegner-Hänggi kandidiert erneut als Gemeindeammann. Gaby Hasler-Jehle erstmals als Vize. Die beiden Frauen sind die einzigen Bisherigen mitten in einem Umbruch.

Ronny Wittenwiler

