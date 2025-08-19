Schützenparking Rheinfelden: Es ist eine absolute Frechheit, man bekommt eine Busse, auch wenn man nach 17 Uhr am Samstag parkiert und nicht an der Säule die Autonummer eingegeben hat. Auch wenn man Einsprache erhebt und es auch beweisen kann, dass die Uhrzeit stimmt, muss trotzdem ...

Schützenparking Rheinfelden: Es ist eine absolute Frechheit, man bekommt eine Busse, auch wenn man nach 17 Uhr am Samstag parkiert und nicht an der Säule die Autonummer eingegeben hat. Auch wenn man Einsprache erhebt und es auch beweisen kann, dass die Uhrzeit stimmt, muss trotzdem bezahlt werden. Stadtbesucher werden somit abgeschreckt. Das heisst, ich werde nie mehr einen Besuch abstatten, leider profitiert die Gastronomie nicht mehr von mir. Es sollte unbedingt ein anderes Management gefunden werden. Sehr wahrscheinlich haben sich schon viele Besucher darüber aufgeregt. Rückmeldungen diesbezüglich würde ich gerne entgegennehmen unter meiner E-Mail-Adresse.

ROLF SCHWEIZER, WENSLINGEN

rolf-schweizer@hotmail.com