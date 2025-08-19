Immobilien
Eine absolute Frechheit

  19.08.2025 Leserbriefe

Schützenparking Rheinfelden: Es ist eine absolute Frechheit, man bekommt eine Busse, auch wenn man nach 17 Uhr am Samstag parkiert und nicht an der Säule die Autonummer eingegeben hat. Auch wenn man Einsprache erhebt und es auch beweisen kann, dass die Uhrzeit stimmt, muss trotzdem ...

