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Eine 6,7 Hektar grosse Naturschutzfläche

  30.06.2026 Zeiningen
Andreas Geiss (links), Marion Wegner-Hänggi und Lukas Merkelbach freuen sich über das Projekt im Gebiet «Chis» im Hintergrund. Foto: Willi Wenger
Andreas Geiss (links), Marion Wegner-Hänggi und Lukas Merkelbach freuen sich über das Projekt im Gebiet «Chis» im Hintergrund. Foto: Willi Wenger

Auf dem Gelände der ehemaligen Kiesgrube Chis in Zeiningen, unmittelbar am Gemeindebann zu Wallbach, ist am Freitag das gleichnamige Naturförderprojekt der Bevölkerung vorgestellt worden.

Willi Wenger

Beteiligt am Projekt sind BirdLife Schweiz, Bird-Life Aargau und Holcim ...

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