EINDRÜCKLICHER FIRMGOTTESDIENST IN ZEIHEN

Kürzlich empfingen elf Jugendliche aus den Pfarreien Herznach-Hornussen-Zeihen in einer eindrücklichen Feier das Sakrament der Firmung von Bischofsvikar und Domherr Valentine Koleydoye gespendet. Die Firmlinge wurden über ein dreiviertel Jahr durch ihre Katechetin Rumyana Hunziker und Pfarreileiter Diakon Andreas Wieland auf diesen Tag vorbereitet. Rumy Hunziker hat viel Herzblut, verbunden mit tollen Ideen, in die Vorbereitung und Feier gelegt. Die Neugefirmten dankten ihr das mit einem Blumenstrauss am Ende der Feier. Bischofsvikar Valentine Koleydoye hielt eine von Esprit sprühende Predigt, in welcher er den Song «Don`t worry be happy» abspielte und zum Schluss einen «Philadelphia-Käse» hervorzauberte und anhand des Streichkäses das Wort «Philadelphia» erklärte, was aus der griechischen Sprache übersetzt «Geschwisterliebe» bedeutet. Musikalisch wurde der Firmgottesdienst von Valentin Roniger (Orgel) und Nick Mellow (Gitarre) mit eindrücklichen und bewegenden Sound-Rhythmen umrahmt. (mgt)