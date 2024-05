Einbrecher schlafend angetroffen

In einem Lagerhaus in Brunegg stiess die Polizei auf einen mutmasslichen Einbrecher. Zur Festnahme musste er geweckt werden.

Betroffen war ein Gastro-Grosshandelsbetrieb an der Industriestrasse in Brunegg. Bei einem Kontrollgang bemerkte ein Angestellter am Donnerstagabend, dass ein Einbruch stattgefunden hatte. So waren in der Lagerhalle verschiedene Grosspackungen aufgerissen und deren Inhalt teilweise verstreut worden. Auch hatte sich jemand an den verpackten Esswaren verköstigt. Die Kantonspolizei Aargau rückte mit mehreren Patrouillen an und durchsuchte das grosse

Gebäude. Dabei stiessen die Polizisten auf einen Unbekannten, der in einer Ecke am Schlafen war. Von der Polizei geweckt liess er sich widerstandslos festnehmen. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen gegen den 32-jährigen Türken aufgenommen. Dieser ist als Asylbewerber in einer ausserkantonalen Unterkunft gemeldet.