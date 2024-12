Einbrecher in flagranti erwischt

Während eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus in Rupperswil überraschte der Bewohner zwei Tatverdächtige im Objekt. Einer der Verdächtigen konnte durch den Bewohner überwältigt und festgehalten werden.

Am Montag, kurz vor 18.00 Uhr, meldete ein Anwohner aus Rupperswil, dass Einbrecher in sein Einfamilienhaus eingedrungen seien. Sofort rückten mehrere Polizeipatrouillen vor Ort aus. Noch vor dem Eintreffen der Polizei kam es zum Kontakt zwischen den Einbrechern und dem Bewohner des Einfamilienhauses. Die beiden Tatverdächtigen ergriffen die Flucht. Einer der beiden konnte durch den Bewohner überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 31-jährige Kosovare wurde vorläufig festgenommen. Die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen blieb bislang erfolglos. Aktuell werden Zusammenhänge mit anderen Delikten geprüft. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Strafuntersuchung eingeleitet. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Polizei für Unterstützung jeglicher Art dankbar ist. Diese darf jedoch niemals zu Lasten der eigenen Sicherheit gehen.