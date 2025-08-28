Einblick ins Leben der Römer

Am 30. und 31. August findet in Augusta Raurica wieder das Römerfest statt. Mit jährlich rund 20 000 Besucherinnen und Besuchern sowie über 800 Mitwirkenden ist das Römerfest in Augusta Raurica das grösste Römerfest der Schweiz. Das Fest bietet die Gelegenheit, ...

Am 30. und 31. August findet in Augusta Raurica wieder das Römerfest statt. Mit jährlich rund 20 000 Besucherinnen und Besuchern sowie über 800 Mitwirkenden ist das Römerfest in Augusta Raurica das grösste Römerfest der Schweiz. Das Fest bietet die Gelegenheit, inmitten authentischer Kulisse Einblick in das Leben der Römerinnen und Römer vor 2000 Jahren zu erhalten. (mgt/nfz)