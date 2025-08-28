Immobilien
Einblick ins Leben der Römer

  28.08.2025 Augst 

Am 30. und 31. August findet in Augusta Raurica wieder das Römerfest statt. Mit jährlich rund 20 000 Besucherinnen und Besuchern sowie über 800 Mitwirkenden ist das Römerfest in Augusta Raurica das grösste Römerfest der Schweiz. Das Fest bietet die Gelegenheit, ...

