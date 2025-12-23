Ein Wunsch für 2026

Zum Jahresende wird viel geredet, oft laut und oft am Wesentlichen vorbei. Dabei leben wir noch immer an einem aussergewöhnlich guten Ort. In der Schweiz. Im Aargau. Sicher, frei, wohlhabend. Fast wie im Paradies.

Doch genau das ist gefährlich. Denn nichts davon ist garantiert. Direkte Demokratie bleibt nur lebendig, wenn wir sie ernst nehmen: mit Sachpolitik statt Polemik, mit Verantwortung statt Empörung, mit Beteiligung statt Bequemlichkeit. Wir vergessen das gerne, weil es uns gut geht. Aber es darf nicht beim «immer noch» bleiben. Es muss ein «damit es so bleibt» werden. Dafür braucht es Einsatz – an der Urne, im Gespräch, im Alltag. 2026 wird kein Selbstläufer. Aber es kann ein gutes Jahr werden, wenn wir bereit sind, unseren Teil beizutragen. Für unsere Werte, für unsere Demokratie, für diesen besonderen Fleck Erde, den wir Heimat nennen. Für das kommende Jahr 2026 wünsche ich uns allen nicht nur Konsum, sondern Einsatz – damit Freiheit, Mitbestimmung und Zusammenhalt bleiben.

DANIELE MEZZI, GROSSRAT UND PRÄSIDENT DIE MITTE BEZIRK LAUFENBURG