Ein wunderschönes Weihnachtsdorf

Immer zur Adventszeit baut das Ehepaar Dinkel eine grosse Krippe auf

Seit 45 Jahren baut das Ehepaar Dorli und Hansruedi Dinkel aus Eiken eine grosse, liebevoll gestaltete Weihnachtskrippe auf. Dorli Dinkel hatte damals einen Kurs für Krippenfiguren besucht und alle der vielen Figuren – Maria, Josef, das Jesuskind, Hirten und Tiere – selbst geschaffen. Zunächst stand die Krippe im Wohnzimmer, doch seit 40 Jahren wird sie jedes Jahr auf dem gedeckten Sitzplatz im Freien aufgebaut.

Viele Menschen haben die detailreiche Krippenlandschaft im Laufe der Jahrzehnte bewundert. In diesem Jahr ist sie zudem als Nummer vier Teil der Eiker Adventsfenster. Das Ehepaar Dinkel hofft, dass ihre Krippe den Besucherinnen und Besuchern weiterhin Freude bereitet. (sh)