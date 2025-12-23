Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein wunderschönes Weihnachtsdorf

  23.12.2025 Eiken
Die Krippe bei Nacht.
Die Krippe bei Nacht.

Immer zur Adventszeit baut das Ehepaar Dinkel eine grosse Krippe auf

Seit 45 Jahren baut das Ehepaar Dorli und Hansruedi Dinkel aus Eiken eine grosse, liebevoll gestaltete Weihnachtskrippe auf. Dorli Dinkel hatte damals einen Kurs für Krippenfiguren besucht und alle der vielen ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote