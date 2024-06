Ein voller Erfolg

Rebbauverein Kaisten auf Reise

Ganz im Sinne der gleichzeitig stattfindenden Tour de Suisse führte der diesjährige Ausflug des Rebbauvereins Kaisten durch drei Kantone. 39 unternehmungslustige Teilnehmende machten sich kürzlich auf ins Winterthurer Weinland, das thurgauische Schlatt und ins aargauische Schenkenbergertal. Oberhalb der Gemeinde Neftenbach kreiert Nadine Saxer auf ihrem Gut moderne Weine mit Charakter. In zweiter Generation führt sie den 14 Hektar umfassenden Familienbetrieb an bester Hanglage gemeinsam mit ihrem Ehemann und einem Team von Mitarbeitenden. Nadine Saxer hat sich einem naturverbundenen Anbau verschrieben, der die Gesetzmässigkeiten von Jahreszeiten, Niederschlägen und lokalen Gegebenheiten im Rebberg berücksichtigt. Dabei zeichnen viel Handarbeit und eine grosse Leidenschaft ihre Arbeit aus. Bei einer Degustation im modernen und eleganten, teilweise in den Hang gebauten Weinkeller, überzeugte sich die Fricktaler Delegation von der Qualität der ausgezeichneten Weine.

Die anschliessende Etappe führte durch Teile des Zürcher Weinlands nach Schlatt TG. Beim Mittagessen liessen sich die Gäste bei einem ausgezeichneten Dreigänge-Menü verwöhnen. Nach einer kurzweiligen Fahrt ins Schenkenbergertal besuchte der Rebbauverein den Weinbaubetrieb von Peter und Petra Zimmermann. Auf vier Hektar, hauptsächlich in anspruchsvoller Hanglage über Oberf lachs und Thalheim angebauter Weinberge, konzentrieren auch sie sich auf naturnahen Anbau. Sie verzichten seit langem auf den Einsatz von Herbiziden oder Insektiziden und fördern so die Biodiversität in ihren Rebanlagen. Nach einer von Peter Zimmermann mit Humor präsentierten Degustation kehrte der Rebbauverein Kaisten mit unzähligen neuen Eindrücken von seiner einmal mehr rundum gelungenen Vereinsreise 2024 ins Weinbaudorf Kaisten zurück. (mgt)