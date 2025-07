Ein super Ergebnis

Des FTV und der MTV Herznach waren mit einer fröhlichen Truppe von 20 Frauen und Männern am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne vertreten. Kurz nach der Ankunft startete bereits der dreiteilige Vereinswettkampf mit Fit&Fun und Schleuderball, ...

FTV und MTV Herznach am ETF

Des FTV und der MTV Herznach waren mit einer fröhlichen Truppe von 20 Frauen und Männern am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne vertreten. Kurz nach der Ankunft startete bereits der dreiteilige Vereinswettkampf mit Fit&Fun und Schleuderball, wo bereits im ersten Wettkampfteil die guten Trainingsresultate umgesetzt werden konnten. Dies gab Motivation für die nächsten Wettkampfteile. Abgesehen von kleinen «Patzern» lief es gut und es wurde alles gegeben. Dies, in Kombination mit etwas Nervosität, Kampfgeist und Siegeswille, führte zur Freude von allen zur tollen Gesamtnote von 28.94, was in der 2. Stärkeklasse zum hervorragenden 17. Rang von 113 Mannschaften reichte.

War es das super Ergebnis, die Hitze, das lustige, teils unverständliche Französisch oder einfach das tolle Fest am Genfersee?! Egal, eine Mischung aus allem machte die Lausanner-Party-Nacht extrem kurz. Getreu dem Motto «es Panache händ mer immer no gno oder jvieux biere» ging es am Sonntag mit dem Zug zurück ins Fricktal, wo die Sportlerinnen und Sportler zusammen mit dem STV Herznach, von den Dorfvereinen und der Musikgesellschaft herzlich empfangen und der Erfolg gebührend gefeiert wurde. Ein gemütlicher Apéro rundete das erfolgreiche Wochenende ab. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das Leiter- und Kampfrichterteam Mirjam, Rolf, Archi und Urs für ihren wertvollen Einsatz für unseren Verein. (mgt)