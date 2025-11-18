Ein «Strauss» Musik

Mit Gesang (Daniela und Giusi Frei) und Entertainment aus den eigenen Reihen (Christian Kyburz) gewann die Musikgesellschaft Asp das Publikum am Jahreskonzert schnell für sich.

Durchs Programm führte der Radiomann Oliver Wagner gekonnt und mit viel Charme. Mit Herzblut, Hingabe und Geschick leitete Dirigent Christian Kyburz die Asper Musik durch den Abend. Eingeleitet wurde der Abend mit dem Auftritt der vereinseigenen Jugendband 0715. Diverse Instrumente kamen bei rockigen Melodien zum Zug. Konzentriert und mit Begeisterung meisterte die Band ihren Auftritt.

Mit den beiden Kompositionen «Persischer Marsch» und dem «Radetzky Marsch» war Johann Strauss am letzten Samstag in der Mehrzweckhalle Densbüren spürbar zu Besuch. Mit diesen bekannten Melodien eroberte die MG Asp sogleich die Herzen des Publikums. Auch die Polka «Grenzenlos» mit den Solisten David Wernli (Euphonium), Rebekka Voser und Remo Villiger (Flügelhorn) liess die Zuhörerschaft schwelgen. Tänzerisch einerseits und mit ruhigen, klangvollen Passagen andererseits kam «Odilia», das Selbstwahlstück des Eidgenössischen Musikfestes 2026 (Biel), daher. Auch die Marsch-Paradestücke «Don’t Stop me now» und «Sway» werden im kommenden Mai in Biel auf der Paradestrecke mit Evolutionen vorgeführt. In einzelnen Stücken verstärkten vier Jugendliche das Corps; beispielsweise in «The Greatest Showman». In «Legändä und Heldä» überzeugte Rahel Fankhauser mit dem kraftvollen Rap; gesanglich begleitet wurde sie von Daniela und Giusi Frei.

Den zweiten Teil des Programms prägten viele altbekannte Melodien, wie «Bei mir bist du schön» und Medleys von ABBA und Bill Ramsey. Jetzt kamen die Gesangs-Interpreten voll zum Zuge. Als perfekter Unterhalter und Showman entpuppte sich der Dirigent Christian Kyburz, zusammen mit Giusi Frei. Mit Schwung und Witz sangen und wirbelten sie charmant durch die Hits von Bill Ramsey. Daniela und Giusi Frei gestalteten neben dem Hit «Nine to Five» die gern gehörten ABBA-Songs und sangen sich endgültig in die Herzen des Publikums. Fazit: Ein Höhepunkt folgte dem nächsten. «Ein Leben lang» von den «Fäaschtbänkler» und «Vielen Dank für die Blumen» (aus Tom und Jerry) rundeten den gelungenen, musikalischen Blumenstrauss ab. Der Präsident Marco Senn ehrte die beiden «jugendlichen» Musikanten Marcel Wernli (35 Jahre; eidgenössischer Veteran) und Michi Windisch (25 Jahre; kantonaler Veteran) mit treffenden Worten für ihre langjährige, engagierte Vereinstreue. Die MG Asp hat es auch dieses Jahr verstanden, mit Enthusiasmus und musikalischem Können das Publikum zu erfreuen. Dem Dirigenten Christian Kyburz gelang es einmal mehr, die Musizierenden zu begeistern und ihre Spielfreude zu wecken. (mgt)