Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein «Strauss» Musik

  18.11.2025 Densbüren
Die Jugendband 0715, mit der jungen Ansagerin Veronika, eröffnete den Abend. Foto: zVg
Die Jugendband 0715, mit der jungen Ansagerin Veronika, eröffnete den Abend. Foto: zVg

Mit Gesang (Daniela und Giusi Frei) und Entertainment aus den eigenen Reihen (Christian Kyburz) gewann die Musikgesellschaft Asp das Publikum am Jahreskonzert schnell für sich. 

Durchs Programm führte der Radiomann Oliver Wagner gekonnt und mit viel Charme. Mit Herzblut, ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote