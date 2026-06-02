Ein Ständli zum Muttertag

Am Sonntag, 10. Mai, durfte die Musikgesellschaft Herznach-Ueken die Bevölkerung zum Muttertags-Ständli vor dem Gasthof Löwen in Herznach begrüssen und unter der musikalischen Leitung von Sergei Yemelyanenkov ein Ständli zum Besten geben.

Im Anschluss wurde das Publikum zu einem von ...