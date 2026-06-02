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Ein Ständli zum Muttertag

  02.06.2026 Herznach-Ueken
Die MG Herznach-Ueken erfreute das Publikum. Foto: zVg
Die MG Herznach-Ueken erfreute das Publikum. Foto: zVg

Am Sonntag, 10. Mai, durfte die Musikgesellschaft Herznach-Ueken die Bevölkerung zum Muttertags-Ständli vor dem Gasthof Löwen in Herznach begrüssen und unter der musikalischen Leitung von Sergei Yemelyanenkov ein Ständli zum Besten geben.

Im Anschluss wurde das Publikum zu einem von ...

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