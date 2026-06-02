Ein Ständli zum Muttertag

Ein Ständli zum Muttertag02.06.2026 Herznach-Ueken
Am Sonntag, 10. Mai, durfte die Musikgesellschaft Herznach-Ueken die Bevölkerung zum Muttertags-Ständli vor dem Gasthof Löwen in Herznach begrüssen und unter der musikalischen Leitung von Sergei Yemelyanenkov ein Ständli zum Besten geben.
Im Anschluss wurde das Publikum zu einem von ...
Am Sonntag, 10. Mai, durfte die Musikgesellschaft Herznach-Ueken die Bevölkerung zum Muttertags-Ständli vor dem Gasthof Löwen in Herznach begrüssen und unter der musikalischen Leitung von Sergei Yemelyanenkov ein Ständli zum Besten geben.
Im Anschluss wurde das Publikum zu einem von Sponsoren offerierten Apéro eingeladen. Die MG Herznach-Ueken bedankt sich für den Applaus und die entgegengebrachte Freude. Die nächste Gelegenheit, die MGHU zu hören, bietet sich diese Woche am Donnerstag, 4. Juni, bei der Fronleichnams-Prozession, oder am 21. Juni in Badisch Rheinfelden am Kastanienparkfest. Alle Infos und Fotos auf www.mghu.ch. (mgt)