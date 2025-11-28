Ein stimmungsvoller Abend

Herbstfest im Schulheim Stift Olsberg

Kürzlich fand im altehrwürdigen Stift Olsberg bei strahlendem Wetter das alljährliche Herbstfest statt. Das traditionsreiche Fest lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher an und bot eine Vielzahl an Aktivitäten, die Jung und Alt gleichermassen begeisterten. In den liebevoll selbstgebauten Holzhäuschen präsentierten die Kinder und Jugendlichen ihre eigens kreierten Spiele. Ob Torwandwerfen, Entenfischen, Dosenwerfen oder andere Geschicklichkeitsspiele – die Gäste hatten sichtlich Freude an den vielfältigen Angeboten, die gegen einen kleinen Unkostenbeitrag genutzt werden konnten. Ergänzt wurde das Angebot durch selbst hergestellte Dekorationsartikel, die grossen Anklang fanden. Auch kulinarisch blieb kaum ein Wunsch offen. Für Interessierte gab es zudem die Möglichkeit, an einer Führung durch das Schulheim teilzunehmen. Während der Rundgänge erhielten die Besucherinnen und Besucher wertvolle Einblicke in den Alltag und erfuhren, wie die Kinder und Jugendlichen beschult und gefördert werden. Auch die Besichtigung der Kirche des Stifts Olsberg war, wie jedes Jahr, ein besonderes Erlebnis. Gegen 21 Uhr schlossen sich die Türen des Stifts. (mgt)