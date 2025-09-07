Ein solider Bau

Die Arbeiten am Wildtierkorridor beim Zeininger Viadukt schreiten voran. Angesichts der massiven Bauweise stellt sich die Frage, mit welcher Gattung Tiere das Astra rechnet. Geht es vielleicht darum, gewappnet zu sein für den Fall, dass aus einer Mücke ein Elefant wird?

Soviel steht fest: Selbst wenn dem einen oder anderen Wildtier dereinst ein Bär aufgebunden werden sollte, um die Tragfähigkeit dieses Bauwerks muss man sich keine Sorgen machen. (sir)